Erzincan'da Kene Vakaları Artıyor: 21 Hastadan 2 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzincan'da Kene Vakaları Artıyor: 21 Hastadan 2 Ölüm

Erzincan\'da Kene Vakaları Artıyor: 21 Hastadan 2 Ölüm

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, kene vakalarının arttığını ve bu yıl 21 hastadan 2 ölüm vakası olduğunu açıkladı. Karakeçili, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili vakaların havaların ısınmasıyla birlikte artmaya başladığını belirtti. Hastaların belirtilerini grip hastalığıyla karıştırabileceğini söyleyen Karakeçili, vatandaşlara kene ısırıklarına karşı dikkatli olmaları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

25.05.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, kene vakalarına ilişkin, "Bu yıl 21 hastadan 2 ölüm vakamız meydana geldi." dedi.

Doç. Dr. Karakeçili, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla keneyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili vakaların da gelmeye başladığını söyledi.

Bugüne kadar 21 şüpheli vakanın hastaneye başvurduğunu ifade eden Karakeçili, KKKA'nın genellikle havaların ısınması ve kenelerin aktifleşmesi ile nisan-mayıs aylarında hızla artmaya başladığını, bu sene de özellikle nisan ayında çok sayıda kene vakası görmeye başladıklarını belirtti.

Artış hızının mayıs ayında havaların biraz daha soğuk ve yağışlı gitmesi nedeniyle bir miktar kırıldığını dile getiren Karakeçili, "Şu ana kadar hastanemizde şüphe üzerine takip ettiğimiz hasta sayısı 21'dir. Bunlardan 5'nin sonucu kesinleşmedi birkaç tane negatif hastamız var ama 10'unun üzerinde kesin tanı koyduğumuz pozitif hastamız var." dedi.

Havaların yağışlı ve soğuk geçmesi nedeniyle mayıs ayında vakalarda bir miktar düşüş yaşandığını vurgulayan Karakeçili, "Ben özellikle vakaların haziran ve temmuz ayalarında pik yaptığı döneme dikkat çekmek istiyorum. Muhtemelen bu dönemlerde çok ciddi artış göreceğiz. Bu yıl 21 hastadan maalesef 2 tane (Giresun ve Bingöl'den gelen hastalar) ölüm vakamız meydana geldi. Çok hızlı ilerleyen ve tüm müdahalelere rağmen yanıt vermeyen hastalarımız da oldu." ifadelerini kullandı.

KKKA bulgularının grip hastalığı ile benzediğini aktaran Karakeçili, söyle devam etti.

"Hastalarımıza önerimiz, özellikle belirtilerini çoğunlukla bir griple karıştırabiliyorlar. Hastalar, şiddetli başağrısı, ateş, kas eklem ağrıları, halsizlik, ilerleyen ağır vakalarda burun ve ciltte kanamalarla görebiliyor. Bu tarz böyle basit şikayetlerde bile kırsal bölgelerdeki insanlar özellikle hayvanlarla temas halindeyse sağlık kurumuna başvurmaları gerekiyor."

"Pantolon paçalarının çorap içine sokulması çok iyi bir önlem"

Vatandaşların KKKA'ya karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Karakeçili, şunları kaydetti:

"Korunma örenimiz ise özellikle bu indesin böcek kovucu ilaçlar işe yarıyor. Pantolon paçalarına ve elbiselere sıkılabilir. O bölgede yaşıyorsa mutlaka pantolon paçalarının çorap içine sokulması çok iyi bir önlem oluyor. Kene üzerimize geldiğinde özellikle açık renk kıyafet giyilmesinde fayda var. Sandalet değil de kapalı ayakkabılar giyilmesi genel tedbirler arasında."

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Binali Yıldırım, Erzincan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Kene Vakaları Artıyor: 21 Hastadan 2 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
09:36 Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi
09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 11:59:50. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Kene Vakaları Artıyor: 21 Hastadan 2 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement