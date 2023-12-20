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Erzincan'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ile 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan\'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı
20.12.2023 - 15:20,
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ERZİNCAN'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ile 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi bulundu. 200x140x60 santimetrekare ebatlarında iklimlendirme sistemi ve yasa dışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemelerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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