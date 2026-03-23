Erzincan'da Kuzu Ölüm Hızı Kontrol Altında
23.03.2026 19:55
Kemah'da kuzuların ani ölümü sonrası valilik, salgın belirtisi yok, incelemeler devam ediyor.

Erzincan Valiliği, Kemah ilçesinde kuzuların ölümüne ilişkin, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre, herhangi bir salgın hastalık belirtisi görülmemiş olup ilimiz genelinde yapılan kontrollerde de münferit kayıplar dışında toplu hayvan ölümlerine rastlanılmamıştır." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde yeni doğan kuzuların ani ölümüyle ilgili paylaşımlar nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner sağlık ekiplerince sahada gerekli incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada, sürecin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için laboratuvar sonuçlarının beklenmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi. Elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli önlemlerin hızla alınarak üreticilerin bilgilendirilmeleri sağlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzincan, Güncel, Kemah, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
