Erzincan'da 'Lügat Baro' Açıldı

16.05.2026 16:44
Erzincan Barosu, avukatlar ve hukuk öğrencilerine hizmet verecek 'Lügat Baro'yu açtı.

Erzincan Barosu bünyesinde, avukatlara ve hukuk fakültesi öğrencilerine hizmet verecek "Lügat Baro"nun açılışı yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, bir plazada bulunan Erzincan Barosuna eklenti olarak yapılan "Lügat Baro"nun açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Sağkan, Erzincan Barosunun 53 yıldır vatandaşların adalete erişimi için mücadele eden bir hukuk kurumu olarak hizmet verdiğini söyledi.

Baronun, meslektaşlarıyla güçlü bir hukuk kurumu olduğunu belirten Sağkan, şunları kaydetti:

"TBB'nin ve barolarımızın en temel görevi, meslektaşların ve mesleğin gelişimine katkı sunmaktan ibaret. Haliyle bizler bugün bir sosyal tesisi, bir hizmet binasının eklentisini açarken, bunun aslında Erzincan'daki meslektaşlarımızın gelişimine katkı sunmakla birlikte başta bu topraklarda olmak üzere Türkiye'deki 86 milyon yurttaşımızın adalete erişimine bir katkı sunacağının bilinciyle buradayız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sebeple buna vesile olan başta Baromuz olmak üzere her türlü bileşene ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Vali Hamza Aydoğdu da açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından alanı gezerek incelemede bulundu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrah Özkan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Barosu Başkanı Emre Bölükbaşı, TBB yönetimi ve çevre illerden baro başkanları da katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
