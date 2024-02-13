Erzincan'da maden kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Erzincan'da maden kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Erzincan\'da maden kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasıyla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, madenci kardeşlerin sağ salim kurtarılması için geçmiş olsun dileklerini iletti.

13.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
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'4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması, hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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