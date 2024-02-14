Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor

Erzincan\'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca çalıştığını belirten Memiş, bakanların da bölgede olduğunu ve 9 işçiye ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

14.02.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini bildirdi.

Okay Memiş, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin AA muhabirine, bölgede olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin geceden beri çalıştığını ifade eden Memiş, "Arama kurtarma ekibi sayısı yeterli. Bakanlarımız burada ve 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Her şey kontrolümüz altında." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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