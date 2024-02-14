Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması dronla görüntülendi - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması dronla görüntülendi

Erzincan\'da maden ocağındaki toprak kayması dronla görüntülendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağanağın etkili olduğu bölgede toplam 1708 personel görev yapıyor. Olayın yaşandığı geniş alan dronla kaydedildi.

14.02.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
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Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi dronla görüntülendi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede dün meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sağanağın etkili olduğu bölgede, 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor.

Geniş bir alanı kapsayan toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması dronla görüntülendi - Son Dakika
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