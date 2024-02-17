Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında 6 kişi tutuklandı

Erzincan\'da maden ocağındaki toprak kaymasında 6 kişi tutuklandı

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

17.02.2024 00:49
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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