Erzincan'da maden sahası genişletme projesi için verilen ÇED raporu iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzincan'da maden sahası genişletme projesi için verilen ÇED raporu iptal edildi

Erzincan\'da maden sahası genişletme projesi için verilen ÇED raporu iptal edildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden sahasını genişletme projesine ilişkin verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu raporu, mahkeme kararı ile iptal edildi.

22.08.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden sahasını genişletme projesine ilişkin verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu raporu, mahkeme kararı ile iptal edildi.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ile yüzlerce personelin katıldığı ve aylarca süren aramalar sonunda işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçiler gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. geçen hafta yazılı açıklama ile 187 çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarılan çalışanlar maden ocağı önünde eylem başlattı.

Diğer yandan İliç ilçesinde yaşayan Sedat Cezayirlioğlu ile İsmail Hakkı Atal, Çöpler köyü mevkisinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan, 'Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flatasyon Tesisi Projesi' (9 işçinin hayatını kaybettiği maden sahasını genişletme projesi) için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7 Ekim 2021'de verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' raporunun iptal edilmesini istedi.

İPTAL GEREKÇELERİNİ TEK TEK SIRALADILAR

Cezayirlioğlu ve Atal, projenin bölgedeki su kaynaklarını, tarımı ve hayvancılığı bitireceği, yaşam hakkını kasten sona erdirmeye teşebbüs olduğu, iklim krizi nedeniyle artık hiçbir kara parçasının güvenli olmadığı, asit maden drenajının topraktaki bir kısım minerali yok edeceği, iklimdeki son değişmelerin toprakları daha önemli hale getirdiği, davaya konu hususun ulusal güvenlik seviyesinde ele alınması gerektiği, kapasite artırımının kabul edilemeyeceği, raporun bilimsel verilere dayanmadığı, madencilik faaliyetlerinin hemen sona erdirilmesi gerektiği, söz konusu projenin koronavirüsün etkilerini de artıracağı, insan ölümlerinin ve doğal ekosistem yıkımlarının artacağı, projenin bütüncül etkilerinin ele alınmadığı, toplumsal maliyet analizinin yapılmadığı, madencilik faaliyetlerinin tek kazananının maden şirketleri olduğu, son yapılan bilimsel incelemelere göre çevre kirliliğinin cinsel yönden de insanlara zarar verdiği, doğurganlık oranının azaldığı, ülkenin orman yapısının ve ekosisteminin projenin zararlı etkilerini tolere etme gücünün olmadığı, iklim krizinin doğrudan ve dolaylı düşmansız bir milli güvenlik tehdidi olduğu, madenciliğin insanlığa karşı işlenen suçlardan olduğu, normlar hiyerarşisine göre üstteki norm ve uluslararası düzenlemelere aykırı olan kanun ve yönetmeliklerin uygulanamayacağı, nihai ÇED raporunun bilimsellikten ve güvenirlikten uzak olduğu, tesisin proses suyunun nereden ve nasıl sağlanacağının belli olmadığı, hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPOR HAZIRLADI

Erzincan İdari Mahkemesi, bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora göre 'Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flatasyon Tesisi Projesi' için verilen 7 Ekim 2021 tarihli 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararında, hukuka ve mevzuata uyarlılık bulunmadığı sonucuna ulaştı. Mahkeme, davaya konu ÇED raporunda altın madeninin depremsellik, erozyon, heyelan ve sel açısından yeterince değerlendirilmediğini belirtip, maden sahası genişletme projesiyle ilgili verilen ÇED olumlu raporunu iptal etti.

Kaynak: DHA

Erzincan, Ekonomi, Maden, İliç, Çevre, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da maden sahası genişletme projesi için verilen ÇED raporu iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da maden sahası genişletme projesi için verilen ÇED raporu iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement