Erzincan'da ikinci el mobilya deposunda yangın

ERZİNCAN'ın Işıkpınar Mahallesi'nde ikinci el mobilya deposunda yangın çıktı.

Merkeze yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Işıkpınar Mahallesi'nde, öğleden sonra, ikinci el mobilya deposu olarak kullanılan binadan yükselen alevleri ve dumanı fark edenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale etti. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği mobilya deposunda büyük çapta zarar meydana geldiği belirtildi.