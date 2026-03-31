Erzincan\'da otobüs kazası
31.03.2026 06:52
Erzincan'da bir otobüs bariyerlere çarparak yol dışına çıktı, yaralı yok.

Erzincan'da bariyerlere çarpıp yol dışına çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 ALH 196 plakalı, 33 yolcu taşıyan otobüs, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi, Balıkçılar mevkisinde bariyerlere çarparak yol dışına çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken yol kenarında bekleyen 33 yolcu, farklı firmaya ait otobüsle kent merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik tedbiri alarak, geçişlere kontrollü şekilde izin verdi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Erzincan, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

