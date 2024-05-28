Erzincan'da otomobil kaza sonucu alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da otomobil kaza sonucu alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan\'da otomobil kaza sonucu alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde meydana gelen trafik kazasında, K.A'nın kullandığı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada araçtan çıkarılamayan S.F. hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

28.05.2024 00:27
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Erzincan'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

K.A'nın kullandığı 29 AAD 862 plakalı otomobiil, Erzincan- Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.

Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

S.F'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da otomobil kaza sonucu alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da otomobil kaza sonucu alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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