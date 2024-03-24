Erzincan\'da patoz makinasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'da esnafı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. İlçe merkezindeki iş yerlerine giren Tunç, esnafla sohbet etti ve işlerinde kolaylık diledi. Ayrıca, CHP Seçim İrtibat Bürosu'ndaki vatandaşlarla da sohbet eden Tunç, tatilcilerle de Küçük Liman ve Büyük Liman'da bir araya geldi.