Erzincan'da Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzincan'da Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi

Geniş Video İzle

Erzincan'da görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından Perseid meteor yağmuru kaydedildi. Uzun pozlama tekniği kullanılarak çekilen görüntülerde meteorların ışık çizgileri ve uçak izleri yer alıyor.

21.08.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZİNCAN'daki 'Perseid meteor yağmuru', görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından görüntülendi. Kösen'in uzun pozlama tekniği kullanarak çektiği görüntülerde, meteorların ardında bıraktığı ışık çizgileri ve gökyüzünden geçen uçakların izleri güzel görüntüler oluşturdu.

Erzincanlı yönetmen Muhammed Kösen, gece karanlığında meteor yağmurunu görüntüledi. 24 Ağustos'a kadar devam edecek perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniği ile Kösen tarafından kaydedildi. Kösen, bu özel anı ölümsüzleştirmek için, Erzincan'ın farklı bölgelerinde gece boyu çekimler yaptı. Mercan Deresi, Kemah ilçesine bağlı Ardos Gölü, Karasu Nehri ve Yücebelen köyü Amucak yaylası çekimlere ev sahipliği yaptı. Kösen'in çekimleri sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıkları da kadraja dahil olunca güzel kareler ortaya çıktı.

Perseid meteor yağmurunun, her yıl ağustos aylarında yaşanan ve gece gökyüzünü adeta ışıkla süsleyen bir doğa olayı olduğunu belirten Muhammed Kösen, "Meteor yağmuru, özellikle Kuzey Yarımküredeki gözlemciler için yılın en heyecan verici gökyüzü olaylarından biridir. Ağustos ayında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmuru, saatte 60 ila 100 meteorun atmosfere girmesiyle gece gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi oluşturur. Çekimlerde kullanılan ekipmanlar ve teknik bilgiler kullanılan ekipmanlar, yüksek kaliteli görüntülerin elde edilmesinde büyük rol oynadı. 1.2 diyafram açıklığı, 10 ve 20 saniye aralığında uzun pozlama süreleri ile çekilen bu fotoğraflar, gece gökyüzünün her bir detayını net bir şekilde ortaya koydu" diye konuştu.

Erzincan\'da Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi
Kaynak: DHA

Görüntü yönetmeni, Yönetmen, Erzincan, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement