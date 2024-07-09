Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle turistik tesisler su altında

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Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle bazı turistik tesisleri su bastı, ekili tarım arazileri zarar gördü.

Kent merkezine bağlı Karatuş köyü ve Çağlayan beldesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Yağışlar sonrası meydana gelen taşkın, tarım arazilerine ve arı kovanlarına zarar verdi. Bazı turistik işletmeleri su bastı.

İhbar üzerine bölgeye valilik koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler yönlendirildi.

İş yeri sahipleri de işletmelerindeki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

Taşkının ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.