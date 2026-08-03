Erzincan'da Traktör ile Tarım Aracı Çarpıştı
Erzincan'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erzincan'da traktör ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
A.E.A'nin (19) kullandığı 24 DE 677 plakalı traktör, Erzincan-Çağlayan kara yolunun Mollaköy beldesi girişinde Kemal Bozkurt (56) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üzümlü ilçesine bağlı Avcılar köyünün muhtarı olduğu belirlenen Kemal Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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