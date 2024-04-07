Erzincan'da, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Çayırlı ilçesinde 6 ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada 180 kök kenevir, 7 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir kişinin çantasında 24 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?