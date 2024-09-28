Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında M.Ö'nün (45) ikametinde yaptığı aramada 252,33 gram esrar ele geçirdi ve şüphelinin ikametinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

M.Ö. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti " suçundan, F.D. ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.