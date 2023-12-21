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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 18 kök kenevir bitkisi, 85 gram kenevir tohumu ve kenevir yetiştirmede kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzincan\'da uyuşturucu operasyonu: 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
21.12.2023 - 09:21,
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kök kenevir bitkisi ve bir miktar tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 18 kök kenevir bitkisi, 85 gram kenevir tohumu ve kenevir yetiştirmede kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Erzincan, Kenevir, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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