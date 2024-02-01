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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Erzincan\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 766,65 gram esrar ele geçirildi ve gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

01.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:06
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik ortak çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında Erzincan- Erzurum kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında takibe alınan aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 766,65 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D, O.S, S.K, F.G. ve A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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