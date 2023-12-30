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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Erzincan'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan R.İ. isimli zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda, şüphelinin ikametinde yapılan aramada 5,87 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği iddia edilen 21 bin 10 lira ele geçirildi.

Erzincan\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
30.12.2023 - 14:01,
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması gerekse kabul edilmesi veya bulundurulması, kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesinin önlenmesi çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, R.İ. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 5,87 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği iddia edilen 21 bin 10 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.?????

Kaynak: AA
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