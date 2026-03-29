Erzincan'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Uğur Mumcu Caddesi Özgürlük Mahallesi'nde B.H'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kendi imkanları ve komşularının yardımıyla evden çıkmayı başaran evin sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?