Yamaç Paraşütü Pilotu Kurtarıldı

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Erzincan'da dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütü pilotu, mahsur kaldığı yerden ekiplerin yardımı ve askeri helikopterle kurtarıldı.

Kentte Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Çakırman bölgesinde verilen deneyimli pilot eğitimine katılan alan Ensar Ateş (25), sert rüzgara kapılarak savruldu. Bir anda kontrolden çıkan paraşütü, Esence Dağı'nda bulunan bir dere yatağına sert iniş yaptı.

İniş sırasında yaralanan Ateş'i kurtarmak için bölgeye AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Dağlık ve sarp arazide arama çalışması başlatan ekipler, kısa zamanda yaralı yamaç paraşütü pilotuna dere yatağında ulaştı.

Arazinin sarp olması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterden yardım isteyen ekipler, yaralı pilotu helikoptere bindirerek Erzincan Havaalanına sevk etti.

Havaalanında bekletilen ambulansla pilot, Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.