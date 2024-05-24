Erzincan'daki altın madeni faciasında bilirkişi raporu tamamlandı - Son Dakika
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Erzincan'daki altın madeni faciasında bilirkişi raporu tamamlandı

Erzincan\'daki altın madeni faciasında bilirkişi raporu tamamlandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelan sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tamamlanan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin kusurlu olduğu tespit edildi. Rapor, proje yönetim mekanizmasının yanlış işletildiği ve uyarı sisteminin yetersiz olduğu sonucuna vardı. Kazada hayatını kaybeden 4 işçinin cenazesi bulunmuş, soruşturma kapsamında 8 zanlı tutuklanmıştı.

24.05.2024 17:05
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan, İliç, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'daki altın madeni faciasında bilirkişi raporu tamamlandı - Son Dakika

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