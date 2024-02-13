Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması yaşandı - Son Dakika
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Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması yaşandı

Erzincan\'daki Çöpler Altın Madeni\'nde toprak kayması yaşandı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Sendika, emeğin ve bilimin yok sayılması nedeniyle madenlerden kötü haberler gelmeye devam ettiğini belirtti. Dev Maden Sen sendikasının Genel Merkez yöneticilerinin bölgeye doğru yola çıktığı ifade edildi. DİSK ise sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

13.02.2024 18:29
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin yapılan açıklamada, "Emeğin ve bilimin yok sayılması nedeniyle madenlerden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Erzincan İliç'teki toprak kayması ile ilgili olarak Dev Maden Sen sendikamızın Genel Merkez yöneticileri bölgeye doğru yola çıktı. DİSK olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun X hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeğin ve bilimin yok sayılması nedeniyle madenlerden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Erzincan İliç'teki toprak kayması ile ilgili olarak Dev Maden Sen sendikamızın Genel Merkez yöneticileri bölgeye doğru yola çıktı. DİSK olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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