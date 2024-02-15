Erzincan'daki maden sahasında yapılan analizlerde olumsuzluk tespit edilmedi - Son Dakika
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Erzincan'daki maden sahasında yapılan analizlerde olumsuzluk tespit edilmedi

Erzincan\'daki maden sahasında yapılan analizlerde olumsuzluk tespit edilmedi

Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayının ardından yapılan su ve toprak analizlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi. Akgün, aynı zamanda Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'nın da kullanıldığını ve tesislerin faaliyetlerinin uzaktan izlendiğini belirtti. Çalışmaların devam ettiği ve analiz sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı da açıklandı.

15.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden sahasında şimdiye kadar yapılan su ve toprak analizlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Akgün, maden sahasındaki Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, mevzuat kapsamında çevre denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimler sırasında ihtiyaç duydukları ölçüm ve analizleri merkezde bulunan Çevre Referans Laboratuvarında yaptıklarını aktaran Akgün, "1200'ün üzerinde parametrenin analizini bu laboratuvarımızda gerçekleştirebiliyoruz. Afet, kaza ve acil durumlarda da ihtiyaç duyduğumuz ölçüm sonuçları için de çok daha kısa bir sürede Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

Akgün, tesislerin faaliyetlerini de uzaktan izlediklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu minvalde 780'in üzerinde sanayi bacasını ve 500'ün üzerinde atık su arıtma tesisinin çıkış sularındaki kirletici parametreleri online izliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda ivedilikle müdahale ediyoruz. İçinde bulunduğumuz sahada meydana gelen kaza sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla hem Bakanlığımızın merkez denetim ekiplerini hem il müdürlüğümüzün denetim ekiplerini ve Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarımızı aynı gün bölgeye sevk ettik. İvedilikle yaşanan olaydan kaynaklanabilecek bir çevre kirliliği olup olmadığına ilişkin çevresel izleme çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmalar sırasında hem toprak hem su numunelerini sürekli ve anlık olarak alıyoruz. Bu analizleri de anında gerçekleştirip ölçüm sonuçlarına ulaşabiliyoruz."

İstanbul Teknik Üniversitesinden gelen akademisyenlerle alanı gezdiklerini dile getiren Akgün, "Tavsiyeleri üzerine ilave ölçüm ve izleme noktaları da oluşturduk. İlk günden itibaren şimdiye kadar almış olduğumuz analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık." dedi.

Akgün, çalışmalarının sürdüğünü, bu analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakanlık tarafından yetki verilen 230'un üzerinde çevre laboratuvarı olduğunu da aktaran Akgün, "Dolayısıyla burada bakılan parametreler konusunda yetkili olan diğer laboratuvarlara da gönderiyoruz ki aynı zamanda bizim yaptığımız analizlerin karşılaştırmalı bir sonucuna bütün kamuoyu ulaşabilsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Erzincan, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'daki maden sahasında yapılan analizlerde olumsuzluk tespit edilmedi - Son Dakika

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