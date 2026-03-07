Erzincan-Gümüşhane Yolunda Kar Ulaşımı Zorlaştırıyor

Erzincan- Gümüşhane kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye Geçidi'nde ulaşımı aksattı.

Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

Polis ekipleri ise çalışmalar bitinceye kadar tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendirerek bir süre beklemelerini istiyor.