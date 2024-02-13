Erzincan İliç'te Altın Madeni Yığın Liç Alanında Toprak Kayması - Son Dakika
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Erzincan İliç'te Altın Madeni Yığın Liç Alanında Toprak Kayması

Erzincan İliç\'te Altın Madeni Yığın Liç Alanında Toprak Kayması

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi. Olayın ihbar edilmesi üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Vali ve belediye başkanı da olay yerine giderek incelemede bulundu. Şu ana kadar toprak altında kalan kişi sayısı net olarak belirlenemese de, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve çevre illerden de AFAD ekipleri destek için gönderildi.

13.02.2024 17:13
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Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin yığın liç alanında, toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Aydoğdu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "İlk belirlemelere göre toprak altında 9 kişi gibi gözüküyor. 10-12 kişi olarak orada bulunan arkadaşlar ifade etti. Umarım inşallah daha fazla kayıp yaşanmaz. Bunlar da kurtarılır. Kayıp vermeden kurtarırsak çok sevinmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek için çevre illerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

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