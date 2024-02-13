Erzincan İliç'te Maden Ocağında Toprak Kayması: Sağlık Bakanı Koca'dan Açıklama - Son Dakika
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Erzincan İliç'te Maden Ocağında Toprak Kayması: Sağlık Bakanı Koca'dan Açıklama

Erzincan İliç\'te Maden Ocağında Toprak Kayması: Sağlık Bakanı Koca\'dan Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan İliç'te meydana gelen maden ocağındaki toprak kayması olayıyla ilgili olarak 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduklarını duyurdu. Henüz ulaşılamayan kişilere Allah'tan korunma dileğinde bulundu.

13.02.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden ocağında toprak kaymasının meyana geldiği Erzincan İliç'te 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduklarını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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