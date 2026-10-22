Erzincan Valisi Aydoğdu okullarda artan akran zorbalığına karşı aileyi işaret etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu okullarda artan akran zorbalığına karşı aileyi işaret etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, okullarda artan kavga ve akran zorbalığına karşı velilere çocuklarını vicdanlı, merhametli ve empati duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeleri çağrısında bulundu. Aydoğdu, 24 spor kulübünde 4 bin öğrencinin 8 branşta eğitim aldığını söyledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, okullarda yaşanan kavga ve akran zorbalığı gibi olayların önüne geçilmesinde ailenin önemine dikkati çekerek, velilere çocuklarını vicdanlı, merhametli ve empati duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeleri çağrısında bulundu.

Aydoğdu, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Okul Güvenliği Toplantısı"nda velilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Aydoğdu, son zamanlarda okullarda kavga, akran zorbalığı ve öğrencilerin birbirini dışlaması gibi olayların arttığını söyledi.

Aydoğdu, ailenin eğitimde önemine işaret ederek, "Üslup bir insanın kişiliğidir. Aynı zamanda aile terbiyesini gösterir. Onun için biz şimdi her okulun bahçesine polis, jandarma, rehber öğretmeni koyalım. İnsanlar, kalbinde ve vicdanında kendi polisini kendisi oluşturmuyorsa bunlarla çözüm bulabiliriz ama kısmen çözüm bulabiliriz." diye konuştu.

Çocuklara sevgiyle sahip çıkıp merhamet, sevgi ve saygı öğretilerek bu kötülüklerin önüne hep birlikte geçilmesinin mümkün olacağını anlatan Aydoğdu, çocukların ve gençlerin okul dışındaki vakitlerde farklı eğilimlere yönelmesinin önüne geçmek için şehir genelinde 24 spor kulübü açtıklarını aktardı.

Aydoğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim şu anda 4 bin öğrencimiz var. Çocuklar okuldan çıkıp spor kulübüne geliyor ve 8 branşta eğitim alıyor. Bizim bir de has odamız var. Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve müftülükle protokol yaptık. O has odada çocuklarımıza adabımuaşeret dersleri veriyoruz. Son 3 yıldır okul sporlarında Erzincan Türkiye birincisi. İstanbul'un, Ankara'nın önünde. Bu başarı bizim değil, sizin çocuklarınızın. Avrupa, dünya, Türkiye birincileri bizden çıkıyor. Artık ödülleri yazmaktan yoruldum. Kurtuluşumuzun reçetesini söylüyorum. İyi doktor, başarılı doktor, hekim, vali, bunları bırakın. Vicdanlı, merhametli, empati duygusu olan çocuklar yetiştirin. Bizim kurtuluşumuz bu."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, şube müdürleri, rehber öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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