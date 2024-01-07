Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı\'nda kar raftingi yaptı

ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde bir grup sporcu ile karda rafting yaptı. Vali Aydoğdu, "Suda rafting yaptık da kar da rafting bambaşkaymış. Heyecan, adrenalin her şey var" dedi.

Erzincan'da faaliyet gösteren Duman Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kar üzerinde rafting etkinliği düzenledi. Kask takan ve küreklerini ellerine alan sporcular bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, sporcularla birlikte kayak merkezinde rafting heyecanı yaşadı. Vali Aydoğdu ve sporcular kayak merkezindeki özel parkurda, dik yamaçtan botla kaydı. Kar raftingiyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Hamza Aydoğdu, 'Tavsiye ederim. Suda rafting yaptık ama karda rafting bambaşkaymış. Heyecan, adrenalin her şey var. Gerçekten tavsiye ederim. Çok güzeldi. İyi ki Ergan Dağı var" diye konuştu.

Duman Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Duman, "Sayın Valimizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Herkesi bekliyoruz Erzincan'a. Kayağa, raftinge, karda raftinge. Doğal terapinin merkezi Erzincan slogan bu" dedi. (DHA)