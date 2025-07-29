Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması
29.07.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, "Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, "Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir." dedi.

Vali Aydoğdu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarların sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürlerine ve birim amirlerine çözüm için talimat verdi.

Makamların millete tepeden bakma yeri olmadığını belirten Aydoğdu, şehrin güzelliklerini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıyı bürokratik ve ritüel bir toplanma değil, kardeşlik meclisi olarak gördüğünü ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bakın, sokaktaki insan önce her adımda, sonra ses tonunda, en çok gözünde devleti ve bizi görmek ister. Bu yüzden ne karar alırsak alalım, hangi uygulamayı yaparsak yapalım, hangi hizmeti yaparsak yapalım, vicdan süzgecinden geçirmeden imza atmayacağız. Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir. Siz kıymetli muhtarlarımızdan bizim beklentimiz şudur. Bizim gözümüz, kulağımız sizlersiniz ama aynı zamanda siz bizim kalbimiz, yol arkadaşımızsınız. Vatandaşlarımızla aramızdaki köprü, yürekten bir bağsınız sizler. Her bir talebi ciddiyetle ele alıp çözüm için birlikte hareket edeceğiz. Unutmayalım ki, bizler çözüm makamıyız. Bahane değil, birlikte mutlak suretle bir çare üretmek zorundayız."

Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Kibirle değil, tevazuyla hareket edeceğiz. Kapımızı kapatmayacağız, gönlümüzü de kapatmayacağız. Millete hizmet etmek, Cenabıallah'ın bir insana verdiği en büyük şereftir. Bu şehirde, bu şerefi hakkıyla taşıyan herkes bizim yol arkadaşımız ve kardeşimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Her adımımızda adalet, her sözümüzde merhamet, her işimizde bereket ihsan etsin." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Hamza Aydoğdu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
Sivas’ta kene bir can daha aldı Sivas'ta kene bir can daha aldı
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi 10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı

13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa'da devam ediyor
12:51
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
12:12
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
11:49
Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak
Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak
17:36
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
17:25
Tanker kazasında hayatını kaybetti Kahreden gerçeği abisi anlattı
Tanker kazasında hayatını kaybetti! Kahreden gerçeği abisi anlattı
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
17:18
Tüm dünya onu konuşuyor Usain Bolt’un rekorunu 16 yaşında kırdı
Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
16:42
Konyaaltı Sahili’nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
16:41
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
16:36
Dalaman’da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Dalaman'da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 13:42:37. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.