Erzincan Valisi: Heyelan çalışmaları Sabırlı Deresi'nde yoğunlaştı - Son Dakika
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Erzincan Valisi: Heyelan çalışmaları Sabırlı Deresi'nde yoğunlaştı

Erzincan Valisi: Heyelan çalışmaları Sabırlı Deresi\'nde yoğunlaştı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'te meydana gelen heyelanın ardından yapılan çalışmaların Sabırlı Deresi'nde yoğunlaştığını açıkladı. Vali Aydoğdu, maden sahasında kaybolan işçilerin bulunması için gece gündüz çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, kayıp işçilerin aileleriyle de yakından ilgilenildiğini ve problemlerini çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

15.05.2024 15:33
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'te 13 Şubat'ta altın madeni sahasında meydana gelen heyelanın ardından yürütülen çalışmaların, Sabırlı Deresi'ndeki iki konumda yoğunlaştığını bildirdi.

Vali Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'ndaki 22 milletvekili ile uzmanları geçen hafta ağırladıklarını hatırlattı.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından komisyona sunum yapıldığın belirten Aydoğdu, milletvekillerinin daha sonra toprak kaymasının meydana geldiği alanda incelemelerde bulunduğunu vurguladı.

Aydoğdu, maden sahasında işçilerin bulunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Toprak kaymasının olduğu yerde en son Uğur Yıldız'ı çıkardık. Şu anda bütün çalışmalarımız Sabırlı Deresi'ne kaydı. Burada devam ediyor. 5 işçimizin yani konteynerin içinde veya yanında olan 5 işçinin bulunması için gece gündüz ekiplerimiz çalışıyorlar. Oradaki arkadaşlarımızın bize verdiği, bizim de komisyona söylediğimiz yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede umut ediyoruz ki 5 işçi kardeşimize de ulaşılacağız. Şu anda bizim tek derdimiz, bu 5 kardeşimize ulaşmak ve bekleyen ailelerin acısını dindirmek."

Maden sahasında yaşanan toprak kayması sonrası kaybolan işçilerin aileleri ile de yakından ilgilendiklerini anlatan Aydoğdu, "Bizim bütün derdimiz ailelerimizin o acılarını sarmak. Beraber hayata tutunmalarına vesile olmak. Bu vesile ile de ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Onların bir derdi varsa devletin tüm birimleri ile yanında olmak. Problemlerini çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Maden, İliç, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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