Erzincankapı'da Kentsel Dönüşüm Başladı

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Erzurum'un eski yerleşim yerlerinden olan Erzincankapı bölgesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yerinde dönüşüm projesi başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Mahallesi'ndeki eski yerleşim yerinde, bölgenin modern mimarisi esas alınarak meydan ve çarşı çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte 2014 yılından itibaren kentsel dönüşüm anlamında önemli adımlarında atıldığını belirterek, "Erzincankapı'da muhteşem bir dönüşüme imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Sekmen, proje detaylarına ilişkin, "Bölgede yoğunluğu en asgariye indirecek otopark ile birlikte söz konusu yerdeki ticari hacmin gelişimi için 20 iş yeri ve 50 ofis inşa edeceğiz. Bin metrekarelik meydanı bulunan modern mimariyle donatılmış yeni bir çarşı yapacağız." dedi.