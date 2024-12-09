Erzurum-Artvin Karayolunda Heyelan: Dev Kayalar Yola Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum-Artvin Karayolunda Heyelan: Dev Kayalar Yola Düştü

Geniş Video İzle

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan sonucunda dev kayalar yola düşerek ulaşımın kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi ve yol kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldı.

09.12.2024 09:13  Güncelleme: 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum- Artvin karayolunda heyelan

Dev kayalar yola düştü, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı

ERZURUM - Erzurum-Artvin karayolunda heyelan sonucu yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

Dün gece yarısı Erzurum-Artvin Karayolu'nun Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesi mevkiinde ufak çaplı bir heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında devasa bir kaya kütlesi karayoluna düştü ve yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri, güvenlik önlemleri alarak yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Bu süre zarfında, sürücüler Atatürk Mahallesi üzerinden alternatif bir güzergaha yönlendirildi.

Belediye ekiplerinin olay yerine getirdiği iş makineleriyle kaya parçası hızla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Heyelanda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede yaşanabilecek olası toprak kaymalarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum-Artvin Karayolunda Heyelan: Dev Kayalar Yola Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:29 Esad da artık mülteci oldu Esad da artık mülteci oldu
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
22:48 Kutlama yapan Suriyelilere “Başlarım sizin Esad’ınıza“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı Kutlama yapan Suriyelilere "Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
15:19 MHP’nin Suriye açıklamasında Bahçeli’nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı MHP'nin Suriye açıklamasında Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı
14:46 Esad’ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu Esad'ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu
14:35 Chamberlain’in Fenerbahçe’ye attığı gol tarihe geçti Chamberlain'in Fenerbahçe'ye attığı gol tarihe geçti
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
14:20 Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü ’’Milli Bayram’’ ilan etti Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü ''Milli Bayram'' ilan etti
14:11 Doğu Perinçek’ten Galatasaray’a müjde Doğu Perinçek'ten Galatasaray'a müjde
13:54 HÜDA PAR’dan Suriye açıklaması: İslam’a uygun yeni anayasa oluşturulmalı HÜDA PAR'dan Suriye açıklaması: İslam'a uygun yeni anayasa oluşturulmalı
13:52 UEFA’dan Halil Umut Meler’e dev görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev
13:51 Suriye’den kaçan Esad’ın garajındaki onlarca araca el konuldu Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu
13:50 Suriyeliler ülkelerine dönmek için Cilvegözü’ne akın etti Suriyeliler ülkelerine dönmek için Cilvegözü'ne akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 10:00:02. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum-Artvin Karayolunda Heyelan: Dev Kayalar Yola Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.