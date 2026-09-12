Erzurum Aziziye'de damperi açık TIR, E-80'de EDS direğini devirdi
Erzurum'un Aziziye ilçesi E-80 kara yolunda öğle saatlerinde damperi açık ilerleyen TIR, çarptığı Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğini devirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, direğin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
ERZURUM'da damperi açık ilerleyen TIR, çarptığı Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğini devirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Aziziye ilçesi E-80 kara yolunda meydana geldi. Şoförünün damperi açık şekilde ilerlediği TIR, çarptığı EDS direğini devirdi. Kaza sebebiyle kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. EDS direğinin kaldırılması sonrası trafik, normal seyrine döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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