OLUMSUZ DURUM YOK
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çığ ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kontrolsüz bir şekilde çığ gelme ihtimali 15.02.2025 tarihinde sabah saatlerinde gazex sistemi (çığ öldürme) ile bertaraf edilen pist dışı alana (yasaklı bölge) giriş yapan kayakçı ve snowboard'cıların vadiyi kesmesi sonucu meydana gelen kar akması (çığ) hadisesinde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır" ifadesinde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Erzurum Belediyesi'nden Çığ Açıklaması: Olumsuz Durum Yok - Son Dakika
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