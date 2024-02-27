Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Öncesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Kartı Dağıttı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Öncesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Kartı Dağıttı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Öncesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Kartı Dağıttı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi 10 bin aileye hediye alışveriş kartı dağıttı. Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı öncesi yardım kartı verildi. Bu kartlarla ihtiyaç sahipleri istedikleri zaman belirlenen marketlerden gıda alışverişi yapabilecekler. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayır Çarşısı'nda gelir sahibi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve ev eşyası yardımı da devam ediyor.

27.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi 10 bin aileye hediye alışveriş kartı dağıttı.

Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 10 bin aileye ramazan ayı öncesi yardım kartı verildi.

İhtiyaç sahipleri, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen marketlerden gıda alışverişi yapabilecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesince Yeğenağa İş Merkezi'nde kurulan Hayır Çarşısı'nda gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz ve hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ile ev eşyası yardımı da devam ediyor.

Kaynak: AA

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