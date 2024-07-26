Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve SGK arasında emeklilere indirim protokolü imzalandı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve SGK arasında emeklilere indirim protokolü imzalandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle emekliler, belediyenin sosyal tesislerinden indirimli faydalanabilecek. Protokolle emekliler, sosyal tesislere gittiklerinde kartlarını gösterip, sunulan hizmetlerden yüzde 20 indirimli faydalanacak.

26.07.2024 13:49
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle emekliler, belediyenin sosyal tesislerinden indirimli faydalanabilecek.

Kent merkezinde bir sosyal tesiste düzenlenen programda, SGK İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında emeklilere yönelik protokol imzalandı.

Protokolle emekliler, sosyal tesislere gittiklerinde kartlarını gösterip, sunulan hizmetlerden yüzde 20 indirimli faydalanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, emeklilere faydalı hizmetler sunabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dünyada büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığını anlatan Sekmen, bu anlamda emeklilere destek olmak amacıyla SGK, Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığı koordinatörlüğünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kentteki market işletmecilerinin de emeklilere yönelik çalışmalar yaptığını dile getiren Sekmen, şöyle konuştu:

"Marketlere 'Emekli ve dar gelirli insanlarımıza kartlarını göstermek suretiyle belli indirim yaparsanız bunu destekleyeceğiz.' dedik. Ama böyle indirim yapmazsanız, belediye olarak en az 10 yerde halk pazarı açacağız. Emeklilerimiz yaptığı alışverişten yüzde 20-25, kartını okuttuğunda indirim alacak. Kabul ederseniz marketlerin adını duyuracağız. Bunu yapmazsanız market açacağız, piyasanıza girmiş olacağız. Bizi buna mecbur etmeyin. Emekli ve dar gelirli insanlarımıza bu konuda yardımcı olun."

"Kent merkezinde 35 sosyal tesisimiz var, emeklilerimize yüzde 20 indirim yapacağız. Halk ekmeğini 4 liradan yıl sonuna kadar devam ettireceğiz. Ulaşım vasıtalarımızda, 65 yaş ve üstü bedava hizmet almaya devam edecek." diyen Sekmen, emeklilere gezi hizmeti verebilmek için de projelerinin olduğunu bildirdi.

SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ise emeklilerin daha refah hayat sürmesi için çalışmalara devam ettiklerini, kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde emeklilere çeşitli avantajların sağlandığını anlattı.

Emeklilere yönelik yapılan anlaşmaların ve indirimlerin "emekliler.gov.tr" adresinden görüleceğini belirten Durmuş, firmalarla anlaşma imkanlarını araştırdıklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve SGK arasında emeklilere indirim protokolü imzalandı - Son Dakika

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