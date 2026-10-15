Erzurum Çat'ta ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman aynı okulda görev yapıyor - Son Dakika
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Erzurum Çat'ta ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman aynı okulda görev yapıyor

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Erzurum Çat\'ta ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman aynı okulda görev yapıyor
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Erzurum'un Çat ilçesindeki Sarıkaşık Mahallesi İlkokulu'nda ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, 62 öğrencili okulda birlikte görev yapıyor. Psikolojik danışmanlık mezunu Zehranur, kardeşini yalnız bırakmamak için ücretli öğretmen olarak aynı okula gelip lojmanda kalıyor.

ERZURUM'un Çat ilçesinde ikizler Fatmanur ve Zehranur Kahraman (25), Sarıkaşık Mahallesi İlkokulu'nda görev yapıp, aynı lojmanda kalıyor.

Erzurumlu ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, Çat ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Sarıkaşık Mahallesi'nde 62 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokulda görev yapıyor. Fatmanur Kahraman, yaklaşık 1,5 yıl önce atandığı Sarıkaşık İlkokulu'nda 1 ve 2'nci sınıfların dersine girerken, psikolojik danışmanlıktan mezun olan Zehranur ise 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda ücretli öğretmen olarak aynı okulda göreve başladı.

Aynı okulda görev yaparak bugüne kadar olduğu gibi birbirlerini yalnız bırakmayan ikizler, aynı lojmanı da paylaşıyor. İkizler, hem meslek hayatında hem de günlük yaşamlarında birbirlerine destek oluyor.

'KARDEŞİMİ YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN YANINA GELDİM'

Psikolojik danışmanlık mezunu olduğunu belirten Zehranur Kahraman, kardeşinin yanına gelme kararını şöyle anlattı:

"Kardeşim önce buradaydı, daha sonra ben onun yanına geldim. Hem onu yalnız bırakmamak hem de aynı lojmanda kalmak için yanına geldim. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanırken, bir yandan da ücretli öğretmenlik yapıyorum. İkiz olarak aynı yerde çalışmak çok güzel bir şey. Aynı lojmanda kalmak bizim için çok büyük bir avantaj. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz"

'KARDEŞİM GELDİKTEN SONRA ŞEHRE GİTMEK İSTEMİYORUM'

1'inci ve 2'nci sınıflara eğitim verdiğini belirten Fatmanur Kahraman ise kardeşinin yanına gelmesiyle günlük yaşamının değiştiğini söyledi. Hafta sonları evlerine gittiklerini, ancak kış aylarında yolların kapanması nedeniyle zaman zaman köyde kalmak zorunda olduklarını anlatan Fatmanur, "Normalde şehre gitmeyi iple çeken biriyim. Kardeşim geldikten sonra artık gitmek istemiyorum. 'Kardeşim yanımda' diyorum. Birlikte vakit geçiriyoruz, köyü geziyoruz, film izliyoruz. Birlikte zaman geçirmek çok güzel" dedi.

Aynı köyde görev yapmanın ve aynı lojmanı paylaşmanın kendilerine güç verdiğini belirten ikiz kardeşler hem öğretmenlik mesleğini sürdürmenin hem de birbirlerinin yanında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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