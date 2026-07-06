Erzurum'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum\'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
06.07.2026 00:21
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Metruk binalarda ve çatı aralarında yapılan çalışmalarla Erzurum'da 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'da mahallelinin yardımıyla metruk binalarda ve çatı aralarında 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki bazı dükkanların çatılarında ve metruk binalarda göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi fenerlerle inceleyen ekipler, dükkanların çatılarında ve metruk binalarda 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Vatandaşların da ekiplere destek vermesiyle yakalanan göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bazı göçmenlerin yakalanma anı da AA ekibince görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden 46 yaşında Mahmut Abdullahoğlu, AA muhabirine, düzensiz göçmenleri fark edince ihbar ettiğini söyledi.

Abdullahoğlu, şunları kaydetti:

"Göçmenlerden birini yakaladım, arkadaşlar da ihbar etmişlerdi. Yaklaşık 15-20 kişilerdi, etrafta çok sayıda boş bina var. Bunlar da ondan faydalanarak burayı mesken etmişler. Birisini de çatıda yakaladık, uzanmıştı. 3-5 tanesi kaçtı ama sağ olsun polislerimiz bazılarını yakaladı. Bugün biraz aksiyonlu geçti. Polislerimiz mücadele ediyor biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık, birini yakalayıp teslim ettik."

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Göçmen, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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