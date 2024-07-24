Erzurum'da 10 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 10 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk sahasında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda 2014'te Karayazı ilçesinde 2 kişinin tasarlanarak öldürüldüğü olayla ilgili aranan C.Y'nin Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Firari zanlı C.Y. ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.???????
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