Erzurum\'da 106 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 278 şehit anıldı

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Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde 106 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 278 şehit, törenle anıldı.

Alaca Mahallesi Şehitliği'ndeki anma programı, öğrencilerin mahalle girişinden şehitlik meydanına yürümesiyle başladı.

Şehitlik Anıtı'na Aziziye Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Aziziye Belediyesi ve Alaca Köy Muhtarlığınca çelenkler sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından alanda hazır bulunan tören mangası, şehitlerin anısına saygı atışında bulundu.

Törende konuşma yapan Alacak Mahallesi Muhtarı Veysel Özkaya, Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilen katliamın ardından köye giren Kazım Karabekir Paşa'nın cümlelerini şöyle aktardı:

"Facianın en müthişi buradaydı. Süngülenmiş veya yakılmış cesetlerin başındaki ağlaşma ve bağrışmalar insanın tüylerini ürpertiyordu. Süngülenmiş emzikli çocukların soğuk bedenlerini kucağına almış analar, saçlarını yoluyordu. Sanmıyorum ki yeryüzünde bu kadar feci bir facia sahnesi gören gözler pek mahduttur."

Muhtar Özkaya, tarihin tekerrür ettiğini ifade ederek, "O gün Rusların desteği ile köyümüzde yapılan katliamların bir benzeri, bugün Fillistin'de, Doğu Türkistan'da ve Arakan'da aynı Müslüman halka yapılıyor. Yarınlara daha güvenli bakmak istiyorsak yalnız bu köyden değil dünyanın neresinde olursa olsun tüm katliamlara karşı insanlığın daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel de yaşanan katliamın tarihi süreçlerini anlattı.

Erzurum'un stratejik konumunun önemine vurgu yapan Yüksel, "Erzurum'un stratejik konumunun bu denli kıymete haiz olması sebebiyle kurulduğu günden 19. yüzyıla kadar tarihin hemen her döneminde istilaların hedefi olmuş, işgallere uğramış, Anadolu müdafaasının kaderini belirleyen bir serhat şehri olmuştur." dedi.

Yüksel, bölgedeki en büyük tahribatların, 1. Dünya Savaşı'nda tüm cephelerde en şiddetli döneme girilen 16 Şubat 1916 ile 12 Mart 1918 tarihleri arasındaki işgal döneminde yaşandığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlik başında dua edildi.

Programda, çocuklar şehit temalı şiirler okudu, Alaca Soykırım Müzesi ve Kütüphanesi'ni ziyaret edildi.

Anma törenine, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.