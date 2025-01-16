Erzurum\'da 11 düzensiz göçmen ve 9 kaçakçı yakalandı

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Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 düzensiz göçmen ile 9 insan kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) koordinesinde, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde 12-15 Ocak'ta saha ve analiz çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda yakalanan 11 düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 9 insan kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı.