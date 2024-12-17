Erzurum\'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu, saklandıkları arazide yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Pasinler ilçesi Gölciğez Mahallesi'nde arazide bir menfeze gizlenmiş 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin arından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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