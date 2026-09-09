Erzurum\'da 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Erzurum'da 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen fuar, 13 Eylül'de sona erecek.

Programda konuşan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Orhan Ayaz, fuarın üretim geleneğine ve geleceğine örnek olduğunu söyledi.

Kentin yüksek yaylaları ve geniş meralarının bereketli olduğunu belirten Ayaz, "Sabırla çalışan, toprağına ve hayvanına emek veren bu şehir Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta en güçlü kalelerinden biri olmuştur. Bu topraklar yüzyıllardır gelen üretim kültürünün bir yansımasıdır. Açılışını yaptığımız bu fuar da işte bu köklü geleneğin ve çağın gerektirdiği bilgi, teknoloji işbirliğini taçlandırma amacındadır." diye konuştu.

Ayaz, günümüzdeki teknolojilerin üreticilere yol gösterdiğine işaret ederek, "Tarım ve hayvancılık artık bir gereklilik değil, bilgi, teknoloji ve doğru planlamayla stratejik bir alandır. Modern sulama sistemlerinden akıllı tarım uygulamalarına, hayvancılık teknolojilerinden sürdürülebilir üretim modellerine kadar pek çok yenilik üreticilerimize yol göstermektedir. Devletimizin desteği, üniversitelerimizin bilimsel katkısı üreticilerimizle bir araya geldiğinde şehrimize ve ülkemize kazandıracağı değerlerin çok farklı olacağına inancım tamdır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de fuarı geleneksel hale getirdiklerini anlattı.

Tarımın olmadığı yerde yaşamın olmayacağını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Eğer bir ülke tarımda iyi bir yere sahipse o ülkenin sırtı yere gelmez. Onun için biz ülkemizi tarif ederken Türkiye Cumhuriyeti tarım ve hayvancılık ülkesi diye tarif ederiz. Hamdolsun ülkemiz böyle bir ülke. Biz her yıl burada tarım sektörüyle uğraşan kardeşlerimizi bir araya getirip onlarla toplantılar yapıyoruz. Sektörleri birbirleriyle bir araya getirmek gayreti içinde oluyoruz. Tarımın neredeyse her noktasına dokunduk dokunmaya da devam edeceğiz. Eğer kırsalda yaşamları güzelleştirir, yaşam standartlarını yükseltirsek gençlerimizi buraya yönlendirebiliriz."

Ayaz ve Sekmen, konuşmaların ardından programa katılan AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleriyle birlikte açılış kurdelesini kesip fuar alanını gezdi.