Erzurum'da 15 Temmuz anma çadırı açıldı, şehitlere ağaç dikildi - Son Dakika
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Erzurum'da 15 Temmuz anma çadırı açıldı, şehitlere ağaç dikildi

Erzurum\'da 15 Temmuz anma çadırı açıldı, şehitlere ağaç dikildi
15.07.2026 17:42
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Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında anma çadırı ziyarete açıldı. Vali Baruş çadırı gezdi, şehitlerin fotoğrafları ve belgeseller yer alıyor. Ayrıca şehitler adına 10 ağaç dikildi.

Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete açıldı.

Vali Aydın Baruş, Yakutiye Kent Meydanı'nda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla organize edilen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı çadırı ziyaret etti.

Anı defterini imzalayan Baruş, beraberindeki protokol üyeleriyle çadırda bulunan belge ve fotoğrafları inceledi.

Çadırda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşların fotoğrafları, hayat hikayeleri ve o gece yaşanan kahramanlıkları anlatan bilgilendirme panoları yer alıyor.

Ayrıca darbe girişimi sırasında yaşanan olayları konu alan video ve belgesel gösterimleri sunuluyor.

Öte yandan, Atatürk Üniversitesine ait Ata Botanik Bahçesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "10. Yılda 10 Yetişkin Ağaç" etkinliği kapsamında, şehitler ve gaziler adına 10 ağaç dikildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 15 Temmuz anma çadırı açıldı, şehitlere ağaç dikildi - Son Dakika

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