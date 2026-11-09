Erzurum\'da 17 hükümlü, 6 günde Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu\'nu yeniledi

Erzurum'da hükümlüler sosyal çalışma projesi kapsamında özel gereksinimli öğrencilerin okulunu güzelleştirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne (CTE) bağlı Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu, hükümlülerin tahliye öncesi ve sonrasında topluma uyum süreçlerini desteklemek ve kamu yararına katkı sunmalarını sağlamak amacıyla "Gönüllü Çalışma Modeli" kapsamında sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

CTE'nin onayı, Erzurum Valiliğinin oluru ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı.

Projede, mesleki eğitim ve becerilere sahip 17 hükümlü, 6 gün boyunca okulun eksiklerini gidermek için çalıştı. Bu kapsamda okulun çatı ve oluklarının bakımını yapan hükümlüler, kırık bölümleri onardı, paslı pencere parmaklıklarını temizledi, engelli rampası ile bahçe duvarlarının tadilatını gerçekleştirdi.

Okulun dış cephesini, sınıfları, koridorları boyayıp yenilediler

Okulun bahçesinde temizlik ve ağaç budama çalışmaları da yapan hükümlüler, dış cepheyi, sınıfları, koridorları, kafeteryayı ve atölyeleri boyayarak eğitim alanlarını yeniledi. Çalışmalarla özel gereksinimli öğrencilerin daha temiz, düzenli ve renkli bir ortamda eğitim görmesine katkı sağlandı.

Projeyle, okulun fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra hükümlülerin toplumsal yaşama uyumunun desteklenmesi ve dezavantajlı gruplar arasında dayanışma bağı kurulması da amaçlanıyor.

Hafta sonları okulda çalıştıkları için hükümlülerle karşılaşamayan öğrenciler, tahtaya, "Biz 12D sınıfıyız. Atölyemizi boyadığınız için teşekkür ediyoruz. Sizin için poğaça yaptık, afiyet olsun" notunu yazarak teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin bu jestine hükümlüler de "Asıl biz size teşekkür ediyoruz" notuyla karşılık verdi.

"Amacımız iki dezavantajlı grubu, ortak bir faydada buluşturmaktı"

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yücel Karabel, AA muhabirine, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 92. maddesine istinaden dezavantajlı gruplara yönelik sosyal gönüllü çalışma modeli oluşturduklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmadan bahseden Karabel, şöyle konuştu:

"Çalışmalar kapsamında okulumuzun peyzaj düzenlemesi, iç ve dış cephe boyaları, sınıf ve koridor boyaları, çatı ve çit tamirleri gibi kapsamlı bir çalışma yürüttük. Buradaki amacımız iki dezavantajlı grubu, ortak bir faydada buluşturmaktı. Projemiz gönüllü çalışma modeli kapsamında ilerliyor. Buradaki hükümlülerimiz Adalet Meslek Eğitim Merkezi'mizde eğitim alan, mesleki becerileri olan ve gönüllü olan hükümlülerden oluşuyor. Zaten bu projeyi anlamlı hale getiren de herkesin bu proje içerisinde gönüllü olarak yer almış olmasıdır. Bu proje ile çocuklarımızın eğitim alanlarında iyileştirme çalışmaları yaparken aynı zamanda hükümlülerimizin de toplumla bütünleşmesi, topluma yararlı bir birey olma ve empati duygularının geliştirilmesi hedeflenmektedir."

Karabel, projeyi duyurduklarında çok olumlu karşılandığını ve birçok hükümlünün çalışmada yer almak istediğini belirterek, "Bu çalışma modelinde görev alan hükümlülerimizin geri dönüşleri aslında çok olumlu oldu. Bu çocuklarımıza faydalı olmak, kamuya yararlı olmak, okulda görev yaptıkları esnada okul idarecilerinin, öğretmenlerimizin onlara olan tutumları, davranışları hükümlülerimizde ayrı bir memnuniyet oluşturdu. Bunu biz hükümlülerin görüşmelerimizde ve ayrıca kurum idaremize yapmış oldukları teşekkür mektuplarında da anlamış oluyoruz." dedi.

"Özel çocuklarımızın özel dünyalarını renklendirecek çalışmalar yaptılar"

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Uğur Elmas da geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kurum müdürü ile ekibinin okullarını ziyaret ettiğini, ortamdan ve çocuklardan çok etkilendiklerini söyledi.

Aralarında fikir alışverişi olduğunu anlatan Elmas, "Okulumuza zaman zaman katkı sunabileceklerini ifade ettiler. Biz de bu diyaloğa bir projeyle onlara karşılık verdik. Okulumuzun tamirat tadilat işleri var, bu konuda destek olabilir misiniz dedik. Severek ve gönüllü bir ekip oluşturdular. Bu özel çocuklarımızın özel dünyalarını renklendirecek çalışmalar yaptılar. Dış cephe, sınıflar, koridorlar çok güzel renklerle boyandı. Bahçemizi, çevremizi her tarafı mavi beyazla donattık. Onları renkli bir bahçede, renkli bir okulda o özel dünyalarına o renkleri yansıtacak bir ortam oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Elmas, hükümlülerin içlerinde olan güzelliklerini okula ve çocukların dünyalarına taşıdığını ifade ederek, "Bu bizi çok çok mutlu etti. Okulumuz adeta yeniden makyajlandı, bambaşka bir görünüme kavuştu. Bütün eksikliklerimizi tamamladılar ve bu eksikliklerin hepsi de görev bilinciyle değil, aşkla yaptılar, gönüllü olarak yaptılar. O hükümlülerin bahçede temizlik, boya işlerini keyifle yaptıklarını görünce çok duygulandım ve heyecanlandım." diye konuştu.