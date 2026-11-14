Erzurum'da 3 personeli yaraladığı iddia edilen zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da 3 personeli yaraladığı iddia edilen zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzurum'da yasaklı ırk köpeğiyle barınaktaki 3 personeli yaraladığı iddia edilen zanlı, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da yasaklı ırk köpeğiyle belediye barınağında çalışan 3 personelin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve yeniden gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine resmi kararla alınan yasaklı ırk köpeğini 10 Kasım'da kaçıran ve köpeğiyle görevli 3 personelin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 11 Kasım'da yakalanan A.T.E'nin sonraki gün serbest bırakılmasına Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Hakkında yeniden gözaltı kararı verilen A.T.E, dün polis ekiplerince kent merkezindeki çalışmalarda yakalandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpeğin sahibi hakkında önceden soruşturma başlatılmıştı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in oturduğu sitede, söz konusu köpeğe tekme attığı ve koruma görevlisinin silah çektiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Başsavcılık, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada ise soruşturma dosyasına sunulan yeni kamera kayıtları, bazı sosyal medya platformlarına ve basına yansıyan görüntüler ile şikayet dilekçesinde belirtilen yeni deliller kapsamında olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler yönünden soruşturma işlemlerine başlandığını belirtmişti.

Söz konusu kişiler hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması" suçları kapsamında çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Kaçırılan köpek yakalanarak yeniden barınağa alınmıştı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerHayvan Hakları3. SayfaErzurumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Kasaplar Çarşısı’nda mide bulandıran manzara İşletme mühürlendi Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
04:05
Gemlik açıklarında 3,9’luk gece sarsıntısı, Bursa ve İstanbul’u da korkuttu
Gemlik açıklarında 3,9'luk gece sarsıntısı, Bursa ve İstanbul'u da korkuttu
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 09:36:55. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 3 personeli yaraladığı iddia edilen zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android