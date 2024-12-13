Erzurum'da 39 Mahalleye Ulaşım Kapatıldı

Güncel

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 39 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde dün etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.